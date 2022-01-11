В Перми пропал 19-летний молодой человек

Яков Мелехин пропал в Перми.

В Перми пропал 19-летний Яков Мелехин, об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Последний раз парня видели 9 января, с тех пор его местонахождение неизвестно. Родственники обратились с заявлением в полицию и помощью к волонтерам.

По информации источника "КП" Яков уехал к друзьям из дома в микрорайоне "Кислотные дачи" в центр и пропал.

Приметы Якова: рост - 178 см, телосложение плотное, глаза светло-карие, волосы: темно-каштановые.

Был одет: черный удлиненный пуховик, темно-синяя кофта, темно-синие или черные спортивные брюки, рыжие ботинки, черная шапка.

Если у вас есть информация о Якове, сообщите по телефонам: полиция - 102 или волонтерам Александра 89617567594, Евгения 89824673098.