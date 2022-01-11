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Общество11 января 2022 4:15

В Роспотребнадзоре рассказали, в каких территориях Прикамья больше всего человек заболело гриппом и ОРВИ в новогодние каникулы

С 3 по 9 января было зарегистрировано 9,5 тысяч случаев
Анна Маркова
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье снизилась.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье снизилась.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Пермском крае с 3 по 9 января зарегистрировано 9529 случаев ОРВИ и гриппа, об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Показатель составил 36,5 на 100 тысяч населения. Это на 33,3% ниже, чем на прошлой неделе и ниже недельного эпидемиологического порога на 7,1%.

Больше всего заболевших было в Нытвенском, Октябрьском районах и городе Перми. Превышение эпидемического порога зафиксировано только среди взрослых.

- По данным лабораторного мониторинга, среди заболевших выявлены возбудители – парагрипп, риновирусы и вирусы гриппа А (H3N2).