На пожаре в Пермском крае погиб мужчина

В деревянном доме пожарные обнаружили погибшего мужчину.

В Кунгурском районе в деревне Саркаево на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщают местные.

10 января около 14 часов оперативному дежурному поступил звонок о пожаре. На место выехали спасатели и пожарные подразделения. Горел деревянный одноэтажный дом, внутри огнеборцы обнаружили погибшего мужчину 1963 года рождения. Спасатели оказывали помощь пожарным в ликвидации горения.

Эксперты займутся выяснением обстоятельств причины пожара и смерти хозяина дома.