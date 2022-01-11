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Происшествия11 января 2022 4:00

На пожаре в Пермском крае погиб мужчина

Огонь вспыхнул в частном доме
Анна Маркова
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В деревянном доме пожарные обнаружили погибшего мужчину.

В деревянном доме пожарные обнаружили погибшего мужчину.

В Кунгурском районе в деревне Саркаево на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщают местные.

10 января около 14 часов оперативному дежурному поступил звонок о пожаре. На место выехали спасатели и пожарные подразделения. Горел деревянный одноэтажный дом, внутри огнеборцы обнаружили погибшего мужчину 1963 года рождения. Спасатели оказывали помощь пожарным в ликвидации горения.

Эксперты займутся выяснением обстоятельств причины пожара и смерти хозяина дома.