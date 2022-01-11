В новогодние каникулы два электропоезда перевезли на горнолыжные базы в Прикамье около 4 тысяч пассажиров

Любителей покататься с гор с каждым годом становится все больше. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Пермском крае во время новогодних каникул со 2 по 9 января на два популярных горнолыжных центра электропоезда перевезли почти 4 тысячи человек. Такие данные приводит «Пермская пригородная компания».

На «Такман» электричкой добирались 815 пассажиров, а в «Губаху» на «Ласточке» приехали – 3110 любителей горных лыж.

Добраться на «Ласточке» до горнолыжного центра «Губаха» можно каждые выходные до 27 марта. С вокзала Пермь-1 – она отправляется в 7.06, время в пути - 2 часа 30 минут.

На горнолыжный курорт «Такман» электричка отправляется в выходные, в 7.50 утра. Она идет – 3 часа 5 минут. Поезд оснащен вагоном с детским манежем и отсеками для перевозки спортивного снаряжения – лыж и сноубордов.

Удобство передвижение на «Горнолыжном экспрессе» еще и в том, что пассажиры могут пересесть с электропоезда на автобус, который довезет их до центра в Губахе и в Чусовом. Расписание автобусов скорректировано под прибытие железнодорожного состава.