За сутки коронавирусом заболели жители 30 территорий Пермского края

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За минувшие сутки в Пермском крае провели 4 918 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию, по их результатам COVID-19 диагностировали у 304 человек в 30 территориях Прикамья.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 178. На втором месте – Чайковский, где обнаружено 16 человек с инфекцией. На третьем месте – Краснокамск, в котором зафиксировано 12 случаев заболевания.

В Пермском районе коронавирус диагностирован у 9 жителей. По 8 прикамцев заболели в Добрянске, Октябрьске и Чернушинск. По 7 заражений выявлено в Бардымском муниципальном округе и Кунгуре. В Осинском городском округе зафиксировано 6 человек с коронавирусом.

В Еловое, Лысьве и Соликамске заболело по 5 жителей. В Оханске тест на ковид показал положительный результат у 4 пациентов. В Карагае, как и Сиве выявлено по 3 человека с COVID-19. В Березниках, Кизеле, Очере, Куеде, Орде и Частинском муниципальном округе опасной инфекцией заболели по 2 жителя.

По одному инфицированному обнаружено в Губахе, Кудымкаре, Верещагино, Нытве и Суксуне, а также в Гайнском, Кишертском и Уинском муниципальных округах. Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 163 609 жителей с коронавирусной инфекцией.

Кстати, сегодня, 10 января, оперштаб продлил действующие ограничения против распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае, а также внес дополнительные изменения. Например, срок действия отрицательных ПЦР-исследований сокращен с 72 до 48 часов. О том, какие еще изменения жду прикамцев и почему продляют сроки ограничений, если заболеваемость снижается, читайте в нашем материале.