В Пермском крае окончены поиски 16-летнего подростка

Фото: поисковой отряд "Регион 59"

- Найден, жив, просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавшем 16-летнем мальчике.

Напомним 16-летний Андрей пропал в субботу, 8 января. В этот день мальчик вышел из дома по улице Калинина в Верещагино и бесследно исчез. На поиски Андрея отправились его родственники, полицейские и волонтеры. Несколько дней мальчика искали в родном городе и даже в Москве. И, как сообщил "КП" источник, знакомый ситуацией, мальчика действительно нашли в столице.

С ним все в порядке, теперь ему предстоит объяснить сперва полицейским, а потом и родителям, зачем он отправился в первопрестольную.

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