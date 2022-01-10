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Общество10 января 2022 16:35

В Перми окончены поиски мужчины, пропавшего под Новый год

С 31 декабря его искали волонтеры, полицейские и родственники
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Алексей Ф. Фото: поисковой отряд памяти Ирины Бухановой/ВКонтакте

Алексей Ф. Фото: поисковой отряд памяти Ирины Бухановой/ВКонтакте

- Найден, жив, просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой к посту об исчезновении 44-летнего Алексея Федорова.

Напомним, Алексей пропал 31 декабря. В этот день около 17:00 он уехал из дома на улице Волгодонской на своем автомобиле марки Нива Шевроле и исчез. Почти 10 дней мужчину искали родственники, полицейские и волонтеры и вот поисковики сообщили радостную весть о том, что Алексей нашелся живым. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

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