В Перми окончены поиски мужчины, пропавшего под Новый год

Алексей Ф. Фото: поисковой отряд памяти Ирины Бухановой/ВКонтакте

- Найден, жив, просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой к посту об исчезновении 44-летнего Алексея Федорова.

Напомним, Алексей пропал 31 декабря. В этот день около 17:00 он уехал из дома на улице Волгодонской на своем автомобиле марки Нива Шевроле и исчез. Почти 10 дней мужчину искали родственники, полицейские и волонтеры и вот поисковики сообщили радостную весть о том, что Алексей нашелся живым. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

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