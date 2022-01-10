В Перми с 11 по 16 января будут работать три пункта вакцинации от коронавируса

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на этой неделе откроют три пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края. Публикуем список.

- ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 11-16 января с 15.00 до 18.00. - ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 11-16 января с 11.00 до 17.00.

- Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 11-16 января с 11.00 до 17.00.

Во всех мобильных пунктах есть вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», а в ТРК «СПЕШИLOVE» также в наличии вакцина «КовиВак». Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Кстати, сегодня, 10 января, оперштаб продлил действующие ограничения против распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае, а также внес дополнительные изменения. Например, срок действия отрицательных ПЦР-исследований сокращен с 72 до 48 часов. О том, какие еще изменения жду прикамцев и почему продляют сроки ограничений, если заболеваемость снижается, читайте в нашем материале.