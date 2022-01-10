В Перми могут расширить зону платных парковок

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году зона платных парковок в Перми может расшириться. Об этом сообщает издание business class со ссылкой на начальника МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максима Киса.

Так, в этом году платными могут стать парковочные места на участках улиц Пушкина, Клименко, Достоевского и Луначарского, где наблюдается ощутимая нехватка парковочных мест из-за строительства там новых домов. Как сообщил изданию Максим Кис, вопрос о расширении зон платных парковок планируется обсудить ближе к лету.

Напомним, с сегодняшнего дня в зону платных парковок включены следующие участки улиц:

– улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;

– улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

– улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

За парковку в этих местах придется заплатить 20 рублей в час. Как напомнили в городской администрации, для оплаты парковки можно использовать мобильное приложение «Горпарковки» или сайт, SMS-сообщения, паркомат (банковской картой), абонемент, платежный терминал.