Пропавший в Пермском крае 16-летний подросток может быть в Москве

Андрей Климов. Фото: поисковой отряд "Регион 59"/ВКонтакте

Вот уже двое суток родные ничего не знают о судьбе 16-летнего Андрея Климова из Верещагино. В субботу, 8 января, подросток ушел из дома по улице Калинина и бесследно исчез. Ситуация осложняется еще и тем, что парень нуждается в медицинской помощи.

Поисками мальчика занимаются его родственники, полицейские и волонтеры. Поисковики уже выходили на поиски парня в родном Верещагино, однако никаких зацепок не нашли. По информации от источника "КП", Андрей мог отправиться в Москву. Зачем именно парень мог направиться в столицу, не сообщается, однако местные волонтеры также занимаются его поисками.

Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: темно-синяя утепленная куртка, олимпийка с капюшоном и спортивные штаны черного цвета, черная шапка с помпоном.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Климова, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-958-244-12-84- инфорг Юлия, - попросили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь.