Саночница из Чусового взяла золото Кубка мира

Татьяна Иванова. Фото: Global Look Press

9 января саночница из Чусового Татьяна Иванова взяла золото Кубка мира по санному спорту. Соревнования прошли в минувшие выходные в латвийском городе Сигулда.

Так, наша спортсменка показала результат 31, 241 секунды в спринте, опередив соперниц Натали Гайзенберг из Германии и Мадлин Эгле из Австрии. Несколькими часами ранее она взяла бронзовую медаль турнира в соревнованиях среди женщин.

Напомним, 30-летняя Татьяна Иванова - серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафете. Также в ее активе есть одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды мировых первенств. Кроме того, спортсменка восемь раза становилась чемпионкой Европы.

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