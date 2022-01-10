Энергетики «Т Плюс» обеспечили теплоснабжение жителей Прикамья в новогодние каникулы

Фото: «Т Плюс»

В период с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил надежную подачу тепловой энергии жителям Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского. Все сообщения, поступившие от горожан в выходные дни, оперативно проверялись ремонтными бригадами, при необходимости принимались меры по устранению повреждений на теплопроводах.

Успешное прохождение пиковых нагрузок в период новогодних и рождественских праздников достигнуто за счет плановых ремонтных работ на ТЭЦ и теплосетях, отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв. «В целом праздничный период пройден компанией без замечаний. Для этого мы своевременно реализовали комплекс мер по подготовке к отопительному сезону», – считает он.

По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома клиенты компании могут обращаться в свои управляющие организации – УК и ТСЖ, а также в Оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей по телефону 8 (342) 243-72-99.