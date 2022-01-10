Спасатели предупредили жителей Прикамья о сильном снеге

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МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о сильном снеге, который ожидается в нашем регионе завтра, 11 января.

По данным синоптиков, на территории Прикамья будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных центральных районах снегопад может стать сильным.

Ночью температура воздуха опустится до −12…−17 градусов. А при прояснениях до −22…−27 градусов. Днем потеплеет до −10…−15, по северу до −20 градусов.

Спасатели напоминают о том, что зимой нужно одеваться по погоде, быть внимательнее на дорогах, а также при использовании обогревателей.