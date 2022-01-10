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Звезды10 января 2022 9:07

Продажа билетов в пермский Театр-Театр временно прекращена

Причина - переход на новую систему
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Не успели купить билеты на спектакли Театра-Театра? Придется немного подождать. Как сообщили «Комсомольской правде» в театре, с 10 января в течение трех - пяти дней продажа билетов на все спектакли Театра-Театра на сайте, в кассе и в Городских зрелищных кассах не будет производиться..

- Мы переходим на новую билетную систему, проводится техническое переоформление сайта, - объяснили в пресс-службе Театра-Театра. – Мы просим зрителей немного повременить с покупкой билетов и приносим извинения за возможные неудобства. Как только продажи будут возобновлены, мы обязательно оповестим.