В Пермском крае коронавирусом заболели еще 304 человека

За сутки от последствий ковида скончались 10 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели еще 304 человека, данные сообщает Роспотребнадзор. В больницах в тяжелом состоянии находятся 193 пациента. Из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от последствий ковида скончались 10 пациентов, таким образом, с начала пандемии инфекция унесла жизни 7 577 человек. Общее число заболевших в Прикамье теперь - 163 609.

На 10 января 1 219 185 жителей завершили курс вакцинации.