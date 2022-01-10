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Общество10 января 2022 8:52

В Пермском крае коронавирусом заболели еще 304 человека

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 577 человек
Анна Маркова
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За сутки от последствий ковида скончались 10 пациентов.

За сутки от последствий ковида скончались 10 пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели еще 304 человека, данные сообщает Роспотребнадзор. В больницах в тяжелом состоянии находятся 193 пациента. Из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от последствий ковида скончались 10 пациентов, таким образом, с начала пандемии инфекция унесла жизни 7 577 человек. Общее число заболевших в Прикамье теперь - 163 609.

На 10 января 1 219 185 жителей завершили курс вакцинации.