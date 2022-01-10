В двух пермских районах ликвидировали 1,3 тысячи незаконных вывесок

Фото: Администрация Перми

В Дзержинском и Индустриальном районах Перми за 2021 год ликвидировали свыше 1,3 тыс. незаконных вывесок. Такой цифрой поделились в городской администрации.

Так, в Индустриальном районе убрали 960 ненормативных вывесок. В Дзержинском районе – 413. Большинство таких вывесок предприниматели заменили добровольно.

В мэрии напоминают, что информация о размещении вывесок и согласовании колерных паспортов зданий размещена на официальном сайте администрации Перми в разделе «Главная/Деятельность/Градостроительство/Архитектурный облик города Перми/Колерные паспорта, стандартные вывески».

Буквы на вывеске должны быть объёмными, крепиться к зданию на направляющих, не закрывать фасад, располагаться без подложки.