Власти Перми выбрали колер будущей инфекционной больницы

Фото: Из материалов пресс-службы администрации Пермского края.

В Перми департамент градостроительства и архитектуры администрации определился с тем, как будет выглядеть новая краевая инфекционная больница. Ее построят по улице Космонавта Леонова, 84. Она будет 5-этажной, рассчитана на 232 койко-места. Основной лечебный корпус разделят на три секции. Больницу облицуют панелями белого и светло-зелёного цветов.

Напомним, в конце 2021 года в Пермь приезжал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Ему был представлен проект строительства нового здания инфекционной больницы.