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Звезды10 января 2022 7:47

Пермский хореограф стал директором театра оперы и балета

Андрей Попов возглавил Чувашский театр
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Андрей Попов назначен директором театра

Андрей Попов назначен директором театра

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В понедельник, 10 января¸ председатель кабинета министров Чувашской Республики Олег Николаев подписал распоряжение о назначении директором Чувашского государственного театра оперы и балета Андрея Попова.

36-летний Андрей Попов в 2003 году окончил Пермское государственное хореографическое училище. Работал солистом в Пермском академическом театре оперы и балета, а также был приглашенным солистом «Имперского русского балета» и «Академии русско-ирландского балета». В 2011 году он окончил Пермский институт искусства и культуры по специальности «балетмейстер-репетитор».Работал педагогом дуэтно-классического танца в Пермском хореографическом колледже. Создал свою студию «Мой балет».