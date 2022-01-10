Пермский хореограф стал директором театра оперы и балета

Андрей Попов назначен директором театра Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В понедельник, 10 января¸ председатель кабинета министров Чувашской Республики Олег Николаев подписал распоряжение о назначении директором Чувашского государственного театра оперы и балета Андрея Попова.

36-летний Андрей Попов в 2003 году окончил Пермское государственное хореографическое училище. Работал солистом в Пермском академическом театре оперы и балета, а также был приглашенным солистом «Имперского русского балета» и «Академии русско-ирландского балета». В 2011 году он окончил Пермский институт искусства и культуры по специальности «балетмейстер-репетитор».Работал педагогом дуэтно-классического танца в Пермском хореографическом колледже. Создал свою студию «Мой балет».