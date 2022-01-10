Итоги «Рождественских встреч» театра «У Моста»

Фото: Театр «У Моста»

В этом году проект «Рождественские встречи» – Юбилейный, проходит уже 20-й раз! И прошел особенно масштабно: 11 дней! 26 спектаклей! 5000 зрителей! На каждом представлении было не менее 15 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, даже из Африки, Канады и Израиля. При полных залах в кассе все равно каждый день собирались желающие посмотреть премьерный спектакль «Время ведьм». Зрители просили поставить дополнительные спектакли при 3-х спектаклях в день…

Для многих пермяков посещение Рождественских встреч – это ежегодная традиция! И каждый год театр «У Моста» находит чем удивить даже самого искушенного зрителя. Например, знаменитая «Комната ужасов» неизменно пугает так, что из неё зрители выбегают с криками! Как всегда пользуются популярностью и экскурсии по закулисным пространствам.

Фото: Театр «У Моста»

И, конечно, сам спектакль «Время ведьм» стал лучшим новогодним подарком. Вот что пишет аспирант философии Университета Лумпова Мария: “Спектакль «Время ведьм» назван готическим хоррором. Но я бы скорее определила постановку как страшную сказку. Лично для меня, это именно сказочное событие, правда, такое, каким его видели как минимум несколько столетий назад. Сказки, которые не разделяли взрослых и детей. В которых фантастическое, не облагороженное в стиле Диснея, но тёмное и мистическое, слито с реальностью происходящего времени, творящейся эпохи. Но главное, как и многие постановки Федотова, говорит о любви. Любви к ближнему, к братскому плечу, к человеку и лучшему, что есть в нём. Любви к жизни вопреки всему”.

Последние «Рождественские встречи» случились 9 января, но мы желаем, чтобы ощущения праздника, которые они принесли, осталось со зрителями на целый год!

До новых Рождественских встреч!