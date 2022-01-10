«Молот» добыл победу над аутсайдером лиги

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» добыл непростую победу над аутсайдером ВХЛ – «Ижсталью». Игра регулярного чемпионата прошла в Ижевске накануне вечером и завершилась со счетом 3:2 в пользу нашей команды – в серии буллитов.

На протяжении всего матча «Молот» постоянно отыгрывался. Сначала во втором периоде равенство восстановил Илья Чефанов. А в третьем – Алексей Шубин. Игра дошла до послематчевых бросков, в которых удачливее оказались наши земляки.

После матча молотобойцы продолжают идти на вершине турнирной таблицы. Сейчас наши хоккеисты занимают шестое место и отстают от первого лишь на четыре очка.

Следующий матч пермский клуб проведет 11 января в гостях. Соперник - «Нефтяник» из Альметьевска.