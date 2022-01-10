Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт10 января 2022 5:26

Игроки «Пармы» посетили первую игру Константина Буланова в новом клубе

Баскетболисты в минувшие выходные съездили в Ревду
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Константин Буланов в окружении семьи и бывших одноклубников. Фото: БК "Парма-Париматч"

Константин Буланов в окружении семьи и бывших одноклубников. Фото: БК "Парма-Париматч"

Трогательную историю рассказали в пресс-службе пермского БК «Парма-Париматч». Трое баскетболистов клуба отправились в город Ревда, что в Свердловской области, чтобы поддержать Константина Буланова в первом матче за местный клуб – «Темп-СУМЗ-УГМК».

Так, дебютную игру Константина посетили Артем Забелин, Марекс Мейерис и Николай Жмако.

Напомним, капитан «Пармы» и уроженец Березников покинул команду в конце 2021 года. Выступал Константин за пермяков с 2014 года. Его место на «капитанском мостике» занял опытный Евгений Воронов.

КСТАТИ

Дела у «Пармы» в новом году начались неплохо. 4 января наш клуб обыграл одну из сильнейших команд Единой лиги ВТБ – «Зенит» из Санкт-Петербурга. Теперь пермяки занимают пятое место турнирной таблицы регулярного чемпионата лиги.