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Происшествия10 января 2022 4:50

В Перми эвакуировали гимназию из-за сообщения об угрозе взрыва

Правоохранители проводят проверку в учебном заведении
Анна Маркова
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Детей и сотрудников эвакуировали из гимназии.

Детей и сотрудников эвакуировали из гимназии.

Фото: архив "КП"

В Перми утром 10 января в дежурные службы города Перми поступило сообщение об угрозе взрыва в гимназии № 4 по ул. Екатерининская, 218. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Прикамья. Дети и сотрудники были эвакуированы.

«Правоохранительными органами предприняты меры для обеспечения общественной безопасности, проводится проверка достоверности сообщения, устанавливается его автор», - сказали в Минтербезе.

В ведомстве напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.