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Общество10 января 2022 3:52

Первое рабочее утро в Перми: на дорогах пробки 6 баллов

Движение затруднено в Свердловском, Дзержинском и Мотовилихинском районах
Анна Маркова
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В Перми 10 января есть небольшие пробки на подъезде к центру города.

В Перми 10 января есть небольшие пробки на подъезде к центру города.

Фото: архив "КП"

В первое рабочее утро после новогодних праздников на дорогах Перми оказалось достаточно плотное движение. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация на 8.30 утра оценивается в 6 баллов.

Есть небольшие заторы в Свердловском, Дзержинском и Мотовилихинском районах.

Стоит перекресток Чкалова-Героев Хасана, медленно едут автомобилисты по шоссе Космонавтов от Советской Армии до Мильчакова. В Мотовилихе в сторону центра плотно движутся машины по улице Уральской на участке от улицы Металлистов до Средней дамбы.