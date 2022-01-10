Первое рабочее утро в Перми: на дорогах пробки 6 баллов

В Перми 10 января есть небольшие пробки на подъезде к центру города. Фото: архив "КП"

В первое рабочее утро после новогодних праздников на дорогах Перми оказалось достаточно плотное движение. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация на 8.30 утра оценивается в 6 баллов.

Есть небольшие заторы в Свердловском, Дзержинском и Мотовилихинском районах.

Стоит перекресток Чкалова-Героев Хасана, медленно едут автомобилисты по шоссе Космонавтов от Советской Армии до Мильчакова. В Мотовилихе в сторону центра плотно движутся машины по улице Уральской на участке от улицы Металлистов до Средней дамбы.