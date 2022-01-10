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Общество10 января 2022 3:26

Синоптики рассказали о самом холодном дне на неделе в Пермском крае

Ночью температура воздуха опустится до – 23 градусов
Анна Маркова
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В Прикамье со среды вновь похолодает.

В Прикамье со среды вновь похолодает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае в начале неделе погода будет умеренно холодной. В среднем днем на неделе будет около 10 градусов, однако в среду нас ждет похолодание. Подробнее рассказал Андрей Шихов, инженер ГИС-центра Пермского классического университета, кандидат географических наук.

С 10 января ожидается потепление, облачная погода с прояснениями, снег, днем по северу края до сильного, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный 6-11 м/с, днем –13…–8°. Но уже в среду к нам начнет смещаться Скандинавский антициклон и ночь на 12 января может оказаться самой холодной в ближайшие дни, ожидается до – 23 градусов на большей части края.