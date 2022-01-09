Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 22 территориях Пермского края

Всего с начала пандемии в Пермском крае заболели коронавирусом 163 305 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор сообщил, что на 9 января 2022 года новые заболевшие коронавирусом выявлены в 22 территориях Пермского края.

- 126 случаев были диагностированы в Перми, - уточнили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - 38 – в Березовском муниципальном округе, 22 – в Лысьвенском городском округе, 21 – в Краснокамском.

Заболели 17 жителей Кунгура, 11 – Чайковского. В Соликамском городском округе и Пермском муниципальном районе выявлено по 10 инфицированных, по семь – в Березниках и Очерском городском округе, шесть – в Кишертском муниципальном округе.

В Кунгурском районе и Карагайском муниципальном округе выявлено по пять новых случаев, в Александровском муниципальном округе – три.

В пяти территориях положительные результаты на коронавирус получили по два пациента: это Суксунский, Красновишерский, Октябрьский городские и Гайнский и Ординский муниципальные округа. Еще в трех территориях – в Нытвенском, Чусовском и Горнозаводском городских округах – подтверждено по одному случаю COVID-19.

А всего с начала диагностики Роспотребнадзор официально подтвердил в Пермском крае 163 305 случаев новой коронавирусной инфекции.