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Происшествия9 января 2022 10:52

В Перми ищут 27-летнего мужчину, который вышел из дома 31 декабря и не вернулся

Поисками пропавшего пермяка занимаются полиция и волонтеры
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

- Просьба помочь в распространении информации, - написали в своей группе ВК волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. – 31 декабря 2021 года в Перми пропал 27-летний Сергей Максимович Немилостивый. Мужчина вышел из дома по улице Сеченова в Дзержинском районе Перми и обратно не вернулся.

Приметы: на вид 27 лет, рост 160-174 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: пуховик темно-синего цвета, черная шапка, черные ботинки.

Информацию о местонахождении пропавшего мужчины сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам (342) 204 – 49 – 04 и 102.