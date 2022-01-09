Краевое МЧС: рабочая неделя в Пермском крае начнется с обильного снегопада

Температура воздуха ночью ожидается –18…–13°, днем –13…–8°. Фото: архив "КП"

Сотрудники краевого МЧС проинформировали жителей Пермского края о характере погоды на первый день рабочей недели наступившего 2022 года.

- По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, - сообщает сайт регионального ГУ МЧС России. – Будет идти снег: днем по северу края - сильный, в отдельных районах - гололедно-изморозевые отложения.

Ветер ожидается южный 6 - 11 метров в секунду, температура воздуха ночью –18…–13°, днем –13…–8°. Пермякам рекомендуют одеваться по погоде и беречь себя.