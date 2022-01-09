16-летний подросток пропал в Пермском крае

Фото: поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь.

В соцсетях распространяются ориентировки на пропавшего накануне 16-летнего Андрея Викторовича Климова из Верещагино. Подросток ушел из дома по улице Калинина 8 января, и почти сутки о его местонахождении родные ничего не знают. Ситуация осложняется еще и тем, что парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: темно-синяя утепленная куртка, олимпийка с капюшоном и спортивные штаны черного цвета, черная шапка с помпоном.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Климова, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-958-244-12-84- инфорг Юлия, - попросили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь.