Коронавирус за сутки выявили у 301 жителя Пермского края

Сейчас в тяжелом состоянии в больницах находятся 194 пациента, 95 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 января 2022 года Роспотребнадзор сообщил, что за минувшие сутки в Пермском крае был выявлен 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За это же время 590 человек выздоровели и списались с больничного.

- Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе достигло 163 305 человек, - рассказали в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - За сутки было проведено 3 059 ПЦР-исследований.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. 95 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За два года коронавирусная инфекция унесла жизни 7 567 жителей Пермского края.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов в Прикамье прошли 1 282 895 человек. 1 218 739 жителей завершили курс вакцинации.