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Происшествия9 января 2022 7:46

Пермяк врезался на «ватрушке» в металлическое ограждение и попал в больницу

ЧП произошло на Андроновских прудах
Алена ОВЧИННИКОВА
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На место ЧП прибыли спасатели.

На место ЧП прибыли спасатели.

Фото: архив "КП"

Вечером 8 января в Индустриальном районе Перми произошло ЧП, в результате которого пострадал 18-летний пермяк. Молодой человек пришел на Андроновские пруды - покататься с гор на сноутюбинге.

Во время очередного спуска неуправляемая «ватрушка» понеслась в направлении металлического ограждения и на скорости врезалась в него. Пассажир в результате столкновения получил многочисленные травмы.

Очевидцы вызвали ему «скорую» и службу спасения, врачи осмотрели пациента и госпитализировали пострадавшего в больницу имени Гринберга.