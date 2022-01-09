Пермяк врезался на «ватрушке» в металлическое ограждение и попал в больницу

На место ЧП прибыли спасатели. Фото: архив "КП"

Вечером 8 января в Индустриальном районе Перми произошло ЧП, в результате которого пострадал 18-летний пермяк. Молодой человек пришел на Андроновские пруды - покататься с гор на сноутюбинге.

Во время очередного спуска неуправляемая «ватрушка» понеслась в направлении металлического ограждения и на скорости врезалась в него. Пассажир в результате столкновения получил многочисленные травмы.

Очевидцы вызвали ему «скорую» и службу спасения, врачи осмотрели пациента и госпитализировали пострадавшего в больницу имени Гринберга.