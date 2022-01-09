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Происшествия9 января 2022 7:22

В Перми ищут мужчину, уехавшего из дома на машине накануне Нового года

В соцсетях пишут, что пропавший пермяк много сидел на сайтах знакомств и легко шел на контакт
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ориентировка поискового отряда памяти Ирины Бухановой.

Ориентировка поискового отряда памяти Ирины Бухановой.

- Он сидел на сайтах знакомств, легко шел на контакт и ездил на свидания, - комментируют пост об исчезновении 44-летнего Алексея Анатольевича Федорова пользователи соцсетей.

Пост о том, что 31 декабря пропал 44-летний мужчина, разместили накануне волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой.

- Он уехал из дома на улице Волгодонской 31 декабря около 17.00, - написали они. - Алексей Анатольевич был на автомобиле Нива Шевроле В203СТ 159. И вот уже 10 дней его местонахождение неизвестно.

Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефонам 8 922 34567 02 или 102.