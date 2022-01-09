Ледовая арена на Парковом и три новых бассейна: какие спортивные сооружения появятся в Перми в ближайшие годы

Маленькие пермяки с юных лет приобщаются к спорту. Фото: Алексей ФОКИН

Глава Перми Алексей Дёмкин на своей странице в Instagram рассказал о развитии спорта в Перми в ближайшие годы.

- Одни из самых востребованных спортсооружений в наших погодных условиях – это бассейны, - написал он. - В конце 2022 года планируем завершить строительство муниципального бассейна на улице Гашкова. В планах на ближайшие годы строительство бассейнов по улицам Шпальная, 2 и Гайвинская, 50.

Продолжается и реконструкция манежа «Спартак», его ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Также запланирована реконструкция стадиона «Прикамье» на улице Ласьвинской, 1, строительство лыжероллерной трассы на улице Агрономической, 23 и центра сложнокоординационных видов спорта на Нефтяников, 5.

- А чтобы у пермяков была возможность заниматься спортом рядом с домом, продолжим создавать открытые площадки с зонами воркаута и тренажерами, - пообещал Алексей Дёмкин. - Сейчас в городе 56 дворовых площадок и 47 межшкольных стадионов, а протяженность велодорожек составляет 20 км.

К 300-летию Перми краевые власти планируют построить спорткомплекс «Энергия» на улице Советской и ледовую арену на улице Шпальной в микрорайоне Парковый.