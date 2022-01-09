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Общество9 января 2022 6:28

На публичных слушаниях будут рассмотрены проекты планировки территорий в центре Перми и в микрорайоне Парковый

Слушания состоятся 19 и 20 января
Алена ОВЧИННИКОВА
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Предложения и замечания по проекту планировки этих территории принимаются до 20 января в департаменте градостроительства и архитектуры по адресу: улица Сибирская, 15.

Предложения и замечания по проекту планировки этих территории принимаются до 20 января в департаменте градостроительства и архитектуры по адресу: улица Сибирская, 15.

Фото: Василий Вахрин

19 января в администрации Дзержинского района Перми пройдут публичные слушания, на которых будет рассмотрен проект о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Барамзиной, Герцена, Локомотивной, Гатчинской, Переселенческой, проспектом Парковый, Зои Космодемьянской.

А 20 января в администрации Свердловского района состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Максима Горького, Малой Ямской, 25 Октября.

- Целью разработки проекта планировки территории является выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории, - пояснили в пресс-службе пермской мэрии. - С материалами проектов можно ознакомиться до 20 января в администрации Дзержинского района и до 21 января в администрации Свердловского района, а также на официальном сайте администрации Перми. Предложения и замечания принимаются до 20 января в департаменте градостроительства и архитектуры по адресу: улица Сибирская, 15.