Пермяк установил рекорд России по количеству приседаний на одной ноге за минуту

Это был третий рекорд, зафиксированный в российском реестре у спортивного пермяка. Фото: личная страница ВК Денис Лиходед.

- Это был самый сложный и длинный путь к российскому рекорду, - написал на своей странице в соцсетях пермяк Денис Лиходед. - Предыдущие дались как минимум в два раза легче.

В 2019 году он установил рекорд по прыжкам на скакалке, а в 2020 – по количеству отжиманий.

А 19 декабря 2021 года он отправил на рассмотрение комиссии Книги Рекордов контрольное видео, где зафиксировано, как ровно за минуту он сделал 34 «пистолетика». А через 2 недели - в новогодние праздники – получил ответ, что рекорд зафиксирован.

- Это стало лучшим подарком самому себе на Новый Год, - счастлив пермяк. - Кстати, заметили, что я приседал на левой ноге? На правой получил травму, перегрузил колено, поэтому мне пришлось прокачивать на рекорд левую. Это было непросто, учитывая, что я правша.

КСТАТИ

Мировой рекорд по количеству приседаний пистолетом за одну минуту среди мужчин принадлежит Уильяму Раухаусу из Германии. В июле 2016 года он присел на одной ноге 52 раза.