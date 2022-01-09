Пермяк попал в больницу из-за того, что не отпустил сына погулять

Сейчас 17-летнему подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: архив "КП"

Сейчас 17-летнему парню из Кировского района Перми грозит до 10 лет лишения свободы за то, что 7 января он жестоко избил отца своего приятеля. Трагичный случай произошел в Закамске, в квартире, где живет потерпевший.

В этот день несовершеннолетний подросток зашел к своему другу, чтобы позвать его на улицу прогуляться. Но 71-летний отец был против этого и ни в какую не отпускал сына, и тогда гость начал избивать отца своего друга.

- Подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары руками, ногами, а также тарелкой по голове, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - С травмами, квалифицируемыми как тяжкий вред здоровью, потерпевший был госпитализирован в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.