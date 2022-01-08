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Происшествия8 января 2022 18:03

Очевидцы сообщили о скоплении пожарных машин и карет «скорой» в Перми

Огонь виден был в многоэтажке и на улице перед ней
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Скриншот видео.

Скриншот видео.

На скопление пожарных машин и карет скорой помощи возле ТРЦ «Агат» на улице Тургенева обратили внимание пермяки. Они сняли кадры видео, на них заметно, что огонь полыхает на улице перед многоэтажкой – очевидно, огнеборцы вынесли наружу мебель из горящей квартиры.

Это подтвердили в МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 19.58, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - В тушении принимали участие 23 человека и 7 единиц техники, от МЧС России 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Горел матрац в квартире на втором этаже. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.