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Общество8 января 2022 15:32

За прошедшие сутки в Прикамье обнаружили коронавирус в 23 территориях края

Больше всего заболевших в Перми, Губехе, Лысьве, Чусовом и Добрянке
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявили 302 новых случая коронавируса у жителей 23 территорий.

- Наибольшее число новых инфицированных проходят лечение в Перми: там COVID-19 подтвержден у 143 человек, - сообщили в краевом правительстве. - В Лысьвенском городском округе заболел 21 житель, в Губахе – 19, в Чусовском городском округе – 14, в Добрянском городском округе – 13. В Чайковском отмечено 11 положительных результатов ПЦР-исследований, в Березниках и Соликамском городском округе – по 10, в Кизеле, Кунгурском районе и Горнозаводском и Гремячинском городских округах – по 6.

В Кунгуре, Пермском муниципальном районе, Краснокамском городском и Бардымском муниципальном округах заболели по 5 жителей. По 4 новых случая инфицирования выявлены в Кишертском и Чернушинском городских округах, 3 – в Кудымкарском муниципальном округе, по 2 – в Чердынском и Суксунском городских округах. Еще по 1 случаю COVID-19 подтверждено в Березовском городском и Юсьвинском муниципальном округах.

Всего с начала диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором подтвердили 163 004 случая новой коронавирусной инфекции.