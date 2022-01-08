В Перми к 300-летнему юбилею оцифруют и выложат в сеть кинохронику, связанную с историей города

Так выглядел Комсомольский проспект в начале 1960-х. Кадр из фильма о Перми.

К 300-летию Перми в краевом центре решили оцифровать снятую на плену кинохронику, на которой запечатлены кадры различных этапов истории краевого центра.

Этим займутся «Пермская синематека» и киностудия «Новый курс» при поддержке Министерства культуры Прикамья.

- Идея оцифровать кинохронику Перми родилась у двух операторов, сотрудничавших с «Новым курсом» и работавших на телекомпании «ВЕТТА» - Семёна Соснина и Сергея Лепихина, - рассказали на киностудии. - К сожалению, имя второго из них сегодня тоже стало историей пермского кино и телевидения.

Самая ранняя киносъемка, сделанная в Перми, датируется 1918 годом. Тогда в город на Каме приезжал член Политбюро ЦК партии Григорий Зиновьев.

Кроме кинохроники предстоит обработать наследие пермских телевизионных компаний.

Вторая задача – собрать и оцифровать видеоархивы пермского телевидения.

- Нам в руки случайно попал видеорахив, оставшийся от телеканала "Авто-ТВ", который мог быть уничтожен, а также архив «УралИнформ-ТВ», сохранившимся в формате DV-Cam, - рассказал Семён Соснин. - Также благодаря частным лицам сохранился архив программы "Проспект", которая выходила на телеканале «Рифей».

Еще один пласт будущего киновидеоархива – это съемки пермских кинолюбителей.

- Такие пленки пермяки сами приносили в «Новый курс» с просьбой оцифровать их, чтобы передать следующим поколениями своих семей, - рассказали на киностудии «Новыйс». - Занимавшийся этим Сергей Лепихин, во-первых, создал технологию быстрого «перевода» кинокадров в «цифру» с высоким качеством, а во-вторых, обнаружил среди съемок различных семейных торжеств и «детских» кадров поистине бесценные материалы, где зафиксированы стройки знаковых для Перми зданий, городские праздники, работа предприятий, да и просто особенности быта и досуга пермяков разных эпох.

Все записи, которые после оцифровки могут быть представлены на специальном интернет-ресурсе со свободным доступом, обещают выложить в сеть. Историк Александр Дерябин готовит также каталоги, в которых будут подробно описаны все материалы архива.

Кроме того, пермские кинематографисты планируют снять к юбилею города 9 игровых и документальных фильмов об истории города. В числе режиссеров – Павел Печёнкин, Ольга Аверкиева, Борис Караджев, Галина Красноборова, Алексей Романов, Виктор Семёнов.