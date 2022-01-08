В новогодние каникулы в Прикамье обошлось без ЧП на льду

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В прикамском подразделении МЧС сообщили о том, что сотрудники инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с представителями администраций муниципальных образований проводят рейды на водоемах Прикамья.

В частности, проверка прошла у нижнего бьефа Камской ГЭС.

- Практически ежегодно здесь происходит отрыв льда с находящимися на нем рыбаками, - сообщили в инспекции. - Спасателям как краевой, так и городской служб спасения, а также инспекторам ГИМС регулярно приходится выезжать на место происшествия и спасать нерадивых рыбаков.

В первые дни нового года обошлось без происшествий.

- К счастью, с начала нового года в регионе не зарегистрировано ни одного происшествия на воде, - отметил государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Теплых. - Однако в конце прошлого года в Прикамье зарегистрировано 5 случаев спасения рыбаков, провалившихся под лёд. К сожалению, один из них умер от переохлаждения.

Пока с любителями зимней рыбалки инспекторы проводили разъяснительные беседы. Но в МЧС напомнили, что за выход людей и выезд автотранспорта на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, положен административный штраф:

- на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей;

- на должностных лиц - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Напомним: безопасным считается лёд без промоин толщиной не менее 15 - 25 сантиметров.