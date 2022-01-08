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Происшествия8 января 2022 11:20

В Прикамье в детском санатории детей искусали клопы

Их родители выложили в соцсети жутковатые снимки
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Instagram.

Фото: Instagram.

Жительница Березников опубликовала обращение, сопроводив его фото. На снимках видно, что руки ее сына покрыты укусами клопов.

- Сын отдыхал в санатории Сказка в Березниках, мы купили ему путевку на новогодние праздники, - написала она в аккаунте Zest_perm в Instagram. - Он вернулся весь искусанный клопами. И есть еще дети из его отряда тоже с укусами.

Со слов сына, в ответ на жалобу по поводу клопов молодой вожатый обработал комнату, и детей опять положили на те же матрасы в этой же комнате. После этого снова были укусы клопов, но больше уже ничего не предпринимали.

Директор лагеря проигнорировал наши вопросы в группе ВКонтакте лагеря, со страницы просто удалили наш пост.

До санатория дозвониться пока не удалось. В управлении Роспотребнадзора напомнили, что с жалобами на укусы насекомых можно обращаться в это ведомство с помощью раздела «Прием обращений граждан» на официальном сайте 59.rospotrebnadzor.ru.