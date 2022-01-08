В Пермском крае за минувшие сутки выявили 302 случая новой коронавирусной инфекции

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В Роспотребнадзоре сообщили о заболеваемости коронавирусом в Пермском крае за минувшие сутки. В Прикамье выявили 302 новых случая COVID-19.

При этом за сутки в крае провели 5 466 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу, по состоянию на утро 8 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 282 073 человека. 1 217 254 жителя завершили курс вакцинации.

По данным краевого Минздрава, в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 200 пациентов. Из них 81 подключен к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 557 человек. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 163 004.