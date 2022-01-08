Пермякам рассказали, где купить и как пополнить проездные

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как известно, с первого рабочего дня после новогодних каникул билет на разовую поездку на пермских автобусах и трамваях будет стоить 33 рубля.

В связи с этим многие пермяки наверняка задумаются о приобретении безлимитных проездных.

А где и как это можно сделать?

Как объяснили в департаменте транспорта администрации Перми, для оформления обычного проездного необходимо сначала приобрести за 50 рублей пластиковую транспортную карту.

- Для приобретения транспортной карточки можно обратиться в любой пункт выдачи и пополнения «Почтобанка», «Центральной кассы» или в некоторые отделения «Почты России», - объяснили в транспортном департаменте. - Всего в городе открыты более 40 таких пунктов.

Вот адреса некоторых из них:

– в Дзержинском районе – на улицах Маяковского, 33/3, Пермской, 230, Ветлужской, 58, Мильчакова, 23, на Парковом проспекте, 8;

– в Индустриальном районе – на улицах Баумана, 19, Самолетной, 52, Свиязева, 26а, Танкистов, 35, Мира, 109;

– в Кировском районе – на улицах Адмирала Ушакова, 20, Адмирала Ушакова, 55, Маршала Рыбалко, 43а, Богдана Хмельницкого, 7, Генерала Панфилова, 12/Воронежская, 5, Оборонщиков, 4;

– в Ленинском районе – на улицах Ленина, 68, Ленина, 28, Ленина, 78;

– в Мотовилихинском районе – на улицах Ивана Франко, 44, Анри Барбюса, 47, Юрша, 9, 1905 года, 12, Крупской, 28, Ушинского, 6

– в Орджоникидзевском районе – на улицах Вильямса, 37б, Маршала Толбухина, 17, Репина, 63, Писарева, 7, Кронита, 8;

– в Свердловском районе – на улицах Солдатова, 32, Лодыгина, 29, Краснополянской, 3В, Братской, 10, Комсомольскому проспекту, 86, Краснофлотской, 28, Солдатова, 34, Клары Цеткин, 23, Революции, 7, Куйбышева, 151, Островского, 99, Гусарова, 5.

Пополнить проездной можно будет разными способами.

Это, например, можно сделать через банкоматы ПАО «Сбербанк» или в любом пункте выдачи и пополнения. Владельцы смартфонов могут пополнить проездной в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь» («Проездной 59»), в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или на сайтах www.edem.permkrai.ru и www.proezdnoy59.ru, проездной59.рф.

- Мобильное приложение «Транспортная карта Пермь» («Проездной 59») можно скачать бесплатно в «Play Маркет» или «App Store», - напомнили в департаменте. - В нем можно привязать физически существующую транспортную карту, а затем пополнить баланс на любую удобную сумму или подключить нужный тариф. Также в приложении можно выпустить виртуальную транспортную карту.

Пока пополнить виртуальную карту можно только в формате «электронного кошелька», оплачивать проезд можно с использованием QR-кодов, размещенных внутри салонов транспортных средств.

Для всех пользователей данного приложения доступна собственная служба техподдержки, обратиться в неё можно по электронной почте: help@proezdnoy59.ru.