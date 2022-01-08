Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 4:27

Из-за устранения коммунальной аварии в Перми не будет воды во многих домах

О том, когда она появится, обещали сообщить позднее
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Из-за необходимости провести аварийные работы на водоводе жителям многих домов в микрорайоне Гайва сегодня, 8 января, придется некоторое время посидеть без воды. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье». О времени возобновление водоснабжения пообещали сообщить позднее.

Раскопки будут проводиться в районе дома на улице Кабельщиков, 89. В связи с этим воды не будет в домах на следующих улицах:

- Кабельшиков, 95;

- Карбышева, 78/1, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 86, 88, 88А;

- Луговского, 3;

- Репина, 63, 66, 67А, 68, 70, 70А, 71, 72, 73, 74А, 75, 76.