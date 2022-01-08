В Прикамье ожидается очередное похолодание до -20 градусов

. Фото: Юлия Лоза

Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вновь прогнозируют похолодание, которое, впрочем, не будет слишком сильным.

Если сегодня утром, 8 января, в Перми за окном было -5 градусов, то уже к вечеру похолодает до -12 градусов. Погода ожидается пасмурная со слабым северо-западным ветром и легкими снегопадами. Менее комфортной ее будут делать низкое атмосферное давление и высокая влажность – до 89 процентов.

Завтра, 9 января, днем в столице Прикамья днем ожидается до -17 градусов с прояснениями. На севере края столбик термометра может опуститься до -20 градусов.

На следующей неделе характер погоды существенно не изменится – каких-то экстремальных похолоданий или потеплений метеорологи не прогнозируют. Вновь ожидаются «погодные качели» - ясные дни будут чередоваться с пасмурными, в некоторые из них пройдут сильные снегопады.