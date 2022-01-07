В Пермском крае внедорожник едва не улетел с обрыва после столкновения с пассажирским автобусом

Авария произошла в Чусовом. Фото: ВКонтакте "ЧП Чусовой".

В Чусовом днем 7 января произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника Kia Sportage. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что иномарка ехала со стороны Горнозаводска.

По предварительной информации ее водитель выехал на встречную полосу и врезался в автобус. После чего Kia отбросило в металлическое ограждение. Только оно спасло машину от падения в обрыв.

В ДТП пострадал водитель иномарки, о пострадавших в автобусе не сообщается.