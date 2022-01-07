В Пермском крае коронавирус за сутки обнаружили в 22 территориях

Всего в Пермском крае - 162702 подтвержденных случая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае ковид за сутки выявили у 300 жителей в 22 территориях. Всего в Пермском крае - 162702 подтвержденных случая.

В Перми 133 заболевших, в Бардымском муниципальном округе - 23. На третьем месте – Верещагинский городской округ – 21 случай заболевания.

В Оханском городском 17 прикамцев заболевших. По 14 случаев в Краснокамском и Осинском городских округах. В Губахе - 10 человек. По 9 заболевших в Александровском муниципальном округе и Октябрьском городском округе. По 8 – в Лысьвенском городском округе и Чайковском. В Добрянском городском округе - 7, в Нытвенском – 6.

По 4 новых случая в Еловском муниципальном округе и Чусовском городском округе. В Чернушинском городском округе заболели 3 человека. В Кизеле, Куединском муниципальном округе, в Горнозаводском и Очерском городских округах заболели по 2 жителя.

По одному случаю в Карагайском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе.

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