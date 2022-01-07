В Пермском крае окончены поиски мужчины, который ушел из дома 4 января

Пропавший мужчина найден живым. Фото: Василий Вахрин

В Краснокамске окончены поиски 49-летнего мужчины, который 4 января ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает поисковой отряд "Поиск пропавших детей".

Родственники мужчины обратились с заявлением в полицию и за помощью к волонтерам. Спустя несколько часов стало известно, что мужчина найден, жив.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 21-летней Анны Стерляговой. Напомним, девушка ушла из дома в Закамске 28 ноября и пропала. Поисковый отряд «Поиск пропавших детей» сообщил, что для продолжения поисков Анны им нужна помощь – печать цветных ориентировок.