Куда сдать елку после новогодних праздников в Пермском крае

В пункты елку можно сдать любого размера.
Фото: Иван Макеев
В Пермском крае с 8 января по 1 февраля пройдет акция по переработке хвойных растений «Елки, палки и щепа». Об этом сообщается на сайте администрации региона. Деревья будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем».
Пункты «Разделяю сердцем» в Перми:
Целинная, 31В;
Макаренко, 29А;
Нейвинская, 14Б;
Свиязева, 58Б;
ост. Докучаева, Парк "Оранжевое лето".
Пункт приема "Экотакси" Пермь:
Рязанская, 103А.
Пункты "Разделяю сердцем" Краснокамск:
Коммунистическая, 23/2;
Сосновая горка, 3/2;
Пункты "Разделяю сердцем" Лысьва:
Смышляева, 40А;
Суворова, 7;
Кошевого, 7.
Главные условия: очистить елку от мишуры и металлических предметов. Елку можно оставить возле пункта в любое время (даже если пункт закрыт).
- Далее деревья отправят на дробление, а после щепа пойдет на компостирование, – рассказали волонтеры.
Жителям, в населенном пункте которых нет пунктов сбора, живые и искусственные елки нужно оставлять на контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов.