Куда сдать елку после новогодних праздников в Пермском крае

В пункты елку можно сдать любого размера. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае с 8 января по 1 февраля пройдет акция по переработке хвойных растений «Елки, палки и щепа». Об этом сообщается на сайте администрации региона. Деревья будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем».

Пункты «Разделяю сердцем» в Перми:

Целинная, 31В;

Макаренко, 29А;

Нейвинская, 14Б;

Свиязева, 58Б;

ост. Докучаева, Парк "Оранжевое лето".

Пункт приема "Экотакси" Пермь:

Рязанская, 103А.

Пункты "Разделяю сердцем" Краснокамск:

Коммунистическая, 23/2;

Сосновая горка, 3/2;

Пункты "Разделяю сердцем" Лысьва:

Смышляева, 40А;

Суворова, 7;

Кошевого, 7.

Главные условия: очистить елку от мишуры и металлических предметов. Елку можно оставить возле пункта в любое время (даже если пункт закрыт).

- Далее деревья отправят на дробление, а после щепа пойдет на компостирование, – рассказали волонтеры.

Жителям, в населенном пункте которых нет пунктов сбора, живые и искусственные елки нужно оставлять на контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов.