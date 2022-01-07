МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Пермском крае

В Прикамье вновь ожидается снегопад. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 8 января ожидаются сильные снегопады. Об этом предупреждает региональное МЧС. В субботу будет облачная погода с прояснениями, ночью снег, местами по северу небольшой, по югу сильный снег.

Днем небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью юго-западный, западный 3–8 м/с, днем западный, северо-западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью и днем –9…–4°, местами по северу и востоку –15…–10°.

Подробнее о погоде в выходные и на предстоящей неделе читайте здесь.