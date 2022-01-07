Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 11:45

В Перми собака упала в колодец, ее не смогли вытащить даже спасатели

Случай произошел на улице Льва Шатрова
Анна Маркова
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Собака упала в колодец на улице Льва Шатрова.

Собака упала в колодец на улице Льва Шатрова.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Перми возле дома по улице Льва Шатрова, 2 в колодец упала собака. По информации источника, вой животного услышала местная жительница. Выбраться самому псу не по силам, глубина колодца 3 – 4 метра. Чтобы помочь животному, пермячка вызвала спасателей.

На место приехала группа, спасатели выяснили, что в основании находится труба диаметром полметра, длина которой не просматривается. Собака не подпускала к себе, бегала по трубе и пряталась.

Женщина с помощью спасателей сама спустилась по лестнице в колодец и убедилась, что собаку просто так не достать. Ей рекомендовали обратиться в службу по отлову животных или волонтерам.